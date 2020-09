"Duele", la canción con que Tini fusiona el tango y el trap

El tango tradicional y trap es la curiosa fusión que se concreta en lanzamiento de "Duele", la nueva canción de la cantante argentina Tini, que se alza como su primera colaboración con John C.

El tema se inspira en la emblemática composición "La Cumparsita" y fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Sobre su lanzamiento, Tini indicó que "después de haberla grabado hace casi 2 años atrás, hoy finalmente puedo compartirla".

"El Tango y el Trap son géneros musicales muy diferentes. Fue un desafío interesante mezclarlos y hacerlos que suenen bien juntos. Duele es una historia de un amor que lastima y daña, pero también de renacimiento y redescubrimiento personal", añadió.

Con "Duele", Tini pasó a engrosar su amplio listado de colaboraciones con reconocidos artistas como Sebastián Yatra, Karol G, Morat, Greeicy, Cali y El Dandee, Mau & Ricky, Alesso, Jonas Blue, Alvaro Soler, Ovy on the Drums, Nacho, Khea y The Vamps.