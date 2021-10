La tercera temporada de Doom Patrol llegó con todo a HBO Max y, por lo mismo, April Bowlby conversó con medios latinoamericanos, entre ellos RedGol, sobre su rol como Rita Farr en la ficción, resaltando las complejidades de interpretar a una superheroína que a veces descansa más en sus defectos que en sus virtudes, algo que supondrá un desafío particular los nuevos episodios.

El tercer ciclo de la serie DC llegó con la culminación de la confrontación de Dorothy (Abi Monterey) con el Candlemaker que conduce a una pérdida devastadora.

Tras eso, la Doom Patrol se encuentra en una encrucijada difícil y cada miembro lucha para enfrentar quiénes son y quiénes quieren ser. Y las cosas se complican mucho más cuando Madame Rouge (Michelle Gomez) llega en una máquina del tiempo con una misión muy específica, si tan solo pudiera recordarla.

El profesor Niles Caulder sembró la desconfianza en el equipo con sus intentos por proteger a su hija y luego de un momento crucial, cambia el panorama para siempre de estos antihéroes.

En esa línea, April se refirió a la posición que está ocupando su personaje en la continuidad de la historia, sobre todo considerando el cambio en los liderazgos.

"Creo que ella está tan devastada por lo de Niles Caulder y está frustrada por el constante tira y afloja con el superheroísmo que finalmente sólo se precipita y hace que suceda. Se ve desafiada en el episodio 3, descubriendo una manera de concretar eso para tomar el liderazgo del equipo", explicó Bowlby ante la consulta de RedGol.

Y añadió que "ella termina viajando en el tiempo, vuelve, motiva a todos y se convierte en la heroína que siempre ha querido ser, con algunas fallas y constantes tropiezos personales. Pero se ve forzada a ser honesta y tener éxito este año".

Desde su perspectiva de actriz, April también confesó que "no me atraía mucho la idea del superhéroe perfecto, sólo pensaba... 'ah, qué bueno por ellos'. Pero poder interpretar a Elasti-Woman, que una superheroína dañada, que no quiere ser tal... La superheroína reacia; fue realmente satisfactorio, divertido y una experiencia muy excitante en la que realmente se puede mostrar una lucha, mostrando los traumas reales y los momentos que todos tenemos que superar en la vida. E, incluso, llevar la carga de un poder que te hace diferente".

"No quieres el ser diferente, estás cansado de ser diferente. ¿Cómo superas eso? Amándote a ti mismo, aceptando todas las partes de ti. Creo que el personaje me ha hecho aceptar parte de mí que realmente no apreciaba o cuidaba de la manera que debía. Así que ha sido un honor", subrayó.

Sobre la evolución del personaje, Bowlby explicó que "ha sido tremendamente emocionante, desde la temporada 1 a la 3, ver cómo el personaje ha tenido un gran viaje. Rita es realmente una persona atrofiada, dañada, y a través de las temporadas la ves crecer, aceptar ayuda de estas otras criaturas traumatizadas y heridas, y formar una especia de familia disfuncional que es muy divertida de mirar".