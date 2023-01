La exitosa banda mexicana RBD anunció su esperado regreso a los escenarios para este año, luego de más de una década de su separación. Por este motivo, son muchos los fans que quieren recordar cómo inició la historia del grupo, la cual se remonta al año 2004, con el estreno de la serie de Televisa, Rebelde.

Los integrantes del grupo Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, fueron los protagonistas de la ficción, en donde sus personajes crearon RBD durante la primera temporada. Tras tres exitosa temporadas, la producción llegó a su fin el 2006,

¿Dónde ver Rebelde?

La producción está disponible en la plataforma VIX, con todos sus episodios. INGRESA AQUÍ PARA VER REBELDE.

¿Cuál es la trama de Rebelde?

La exitosa serie, cuenta la historia de los alumnos del Elite Way School, lugar al que asisten los hijos y familiares de la aristocracia mexicana, gente con mucho dinero, hijos de políticos y diplomáticos, asisten al prestigioso instituto, en donde los estudiantes deben vivir durante gran parte de la semana.

Entre los alumnos que ingresan al nuevo año escolar se encuentra Miguel Arango (Herrera), un joven que tras la muerte de su padre, decide buscar venganza contra los Colucci, a quienes culpa de lo ocurrido con su familia.

Para ello consigue una beca en el colegio para poder acercarse a Mia, la hija Franco, su enemigo, y destruirlos. Sin saber que su vida cambia para siempre ya que se enamora de ella.

Mia (Anahí), por su parte, es la chica más popular del colegio y, a pesar de que también está enamorada de Miguel, no puede enfrentar sus sentimientos y sólo discuten.

Roberta Pardo (Dulce María), es una de las alumnas nuevas del colegio, rebelde y disruptiva, no se siente cómoda en el colegio de élite, en donde piensa que todos son falsos y se fijan demasiado de las apariencias. La joven ingresa a el Elite Way debido a que su padre lo puso como condición para no pelear por su tuición, la cual está a cargo de su madre, la estrella de la música Alma Rey (Ninel Conde).

La joven tiene una relación de amor y odio con Diego Bustamante, el hijo de León, uno de los políticos más prominentes de México, que busca llegar a la presidencia.

Ellos descubren que tienen algo en común, su talento musical. Por lo que a pesar de sus diferencias deciden formar la banda RBD.