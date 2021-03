Con 5 meses de embarazo: Acusan que Dominique Gallego protagonizó accidente y se dio a la fuga

La ex chica reality Dominique Gallego se vio involucrada en un confuso accidente de tránsito, que terminó con un vehículo gravemente dañado.

De acuerdo con el otro involucrado en el incidente, la esposa del candidato a Alcalde por Puerto Montt Rodrigo Wainraihgt se dio a la fuga tras insultar a los testigos del incidente.

El individuo afectado, cuya identidad no fue revelada, relató al medio local RTV Visión Noticias que "venía yo detrás de la Dominique Gallego, que le llaman. Da la casualidad de que yo al empezar a adelantar, ella no señala intermitente y le pego el topón atrás, cuando vio que cambié de pista. Venía sin patente, vidrios polarizados".

El mismo sujeto, en el registro rescatado por la cuenta de Instagram @realityculiao, aseguró que "los testigos que estaban acá vieron como me estaba tratando de mala forma. Yo llegué con buen respeto al lado de ella, incluso llegué ofreciendo disculpas. Me trató mal, incluso trató mal a las personas que estaban de testigos, le estaban diciendo 'cálmate' y ella no 'que hueón, hueón'. Le dije 'no me faltes el respeto, porque nadie te lo está faltando. Le ofrecieron un vaso de agua, seguía alterada y le dijeron 'no puedes virar ahí y si vas a virar, debes tirarte a la orilla', algo que no hizo".

"Cuando le dijeron 'llamemos a Carabineros', pescó su tranco y se fue", añadió.

El hombre que se vio involucrado en el accidente de tránsito con Dominique Gallego. Atrás se puede ver el estado en que quedó su vehículo.

Más tarde, Rodrigo Wainraihgt se refirió al incidente que protagonizó su esposa por medio de un video que grabó y publicó desde el hospital en su Instagram, donde Gallego ahora está en observación. El candidato a alcalde acusó una maniobra política en su contra y su familiar de parte del actual municipio de la ciudad de la Región de Los Lagos..

"He recibido muchos llamados para ver el estado de mi señora, ahora estamos en observación aquí en Urgencias. Fue producto de un accidente, una persona que venía en exceso de velocidad y que la chocó por un costado", partió explicando Wainraihgt.

Y añadió: "el problema no sólo es que mi señora tiene cinco meses de embarazo e iba con los dos niños y esta persona en vez de socorrerla, la empezó inmediatamente a insultar e increpar. Eso no puede ser. Toda esta cuestión tiene que tener un límite. Yo también estoy afectado".

"La verdad es que se han inventado una serie de historias. Principalmente de medios que trabajan con la municipalidad, que había sido yo la persona que había chocado, lo que es mentira, como se ha demostrado. Posteriormente, que mi señora se arrancó. Mi señora no se arrancó, tiene cinco meses de embarazo, andaba con sus dos niños, fue a Carabineros e inmediatamente a la urgencia".

"No voy a aguantar un trato a mi mujer de la manera como fue tratada por esta persona. Ni tampoco voy a permitir el trato que han tenido ciertos medios contra mí, contra mi señora y voy a tomar las acciones legales pertinentes".

"Tiene que haber un límite. Tiene que haber un respeto a la mujer, sobre todo a la mujer y más a una mujer que está embarazada con cinco meses", recalcó.