Dominic Purcell tendrá una participación limitada en la séptima temporada de DC Legends of Tomorrow

El actor Dominic Purcell, quien interpreta a Mick Rory/ Heat Wave en DC Legends of Tomorrow, anunció el viernes que "no tiene interés" en continuar como personaje regular de la serie, asismimo, el sábado confirmó que continuará de manera limitada.

"El trato no está hecho. No tengo ningún interés. Sin importar el dinero que arrojen a nivel corporativo, me voy a alejar de @cw_legendsoftomorrow. Ha sido un placer total y una experiencia de humildad dar vida al personaje icónico de @dccomics #heatwave (también conocido como MICK RORY). Rompí este personaje, ningún actor en el mundo podría haberlo hecho mejor".

Así mismo agregó: “Al estudio no le importa. La ética de trabajo y el talento de los actores deben darles la confianza necesaria para cuestionar la autoridad. Mucho cariño a todos. No se me escapa lo afortunado que soy ".

Sin embargo, luego de estas declaraciones, el actor confirmó que "regresará periódicamente", como parte de un acuerdo con el productor ejecutivo/co-showrunner Phil Klemmer.

"Muchas gracias al elenco y al equipo y a todas las maravillosas relaciones que he establecido a lo largo de los años. Gracias a todos. Dom", escribió en una nueva publicación.

La sexta temporada de la serie Arrowverse está programada para comenzar el domingo 2 de mayo, continuando la historia del equipo de héroes y villanos que viajan en el tiempo y que se unen para ayudar a salvar el mundo.

En febrero, Legends se renovó por séptima temporada. Unos días después del anuncio, Purcell dijo en una publicación de Instagram ahora eliminada que se iría al final de la temporada 7, que originalmente se pensó que era el final de su contrato.