Warner Channel estrena capítulos finales de la quinta temporada de "Legends of Tomorrow"

"Legends of Tomorrow" se encamina a pasao firma hacia el final de su quinta temporada y Warner Channel exhibirá desde este jueves 4 de junio la última tanda de episodios para la serie.

Tras los acontecimientos de Heyworld, que implicarony que se tradujo en que esta leyenda fuera borrada de la historia y de los recuerdos de sus compañeros, y reemplazada en la nave por su hermano Behrad, los viajeros del tiempo han debido enfocarse en varias tareas para salvar a la humanidad.

Desde su aporte en la superación de la Crisis de las Tierras Infinitas hasta enfrentar a las reencarnaciones de criminales o malvados que fueron resucitados por Astra, como Rasputín, Genghis Kahn o María Antonieta.

El equipo de "Legends of Tomorrow" encontrará nuevos inconvnientes de cara el final de este nuevo ciclo.

El equipo, además, debió lamentar la partida de Ray y Nora, quienes decidieron abandonar su vida como superhéroes para vivir su romance. Nate, tras ver una anomalía en la nave, comenzó a entender que una chica muy parecida a la hermana de Behrad le provoca algunos deja vú.

Los capítulos finales de "Legends of Tomorrow" estarán centrados en la búsqueda de The Loom of Fate, cuya reunión de piezas, escondidas por Charlie, permitirán a Constantine modificar el destino de Astra y poner fin a su sed de poder en el infierno.

Pero tras la repentina muerte de Behrad, será también una motivación para que Zari tome su rol de leyenda y se una en la búsqueda del telar. Pero duras rivales tendrán los héroes del tiempo, porque las hermanas de Charlie, Atropos y Lachesis, también están tras el poderoso artefacto que las puede hacer cambiar el mundo según ellas quieran. Ambas están detrás de las intenciones de Astra, y son

capaces de arrasar con todo para conseguir su objetivo.

La serie cuenta con las actuaciones de Caity Lotz, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Jes Macallan, Matt Ryan y Maisie Richardson-Sellers.

Los capítulos finales de "Legends of Tomorrow" llegan cada jueves de junio, después de Adult Swim. El siguiente es el calendario para el estreno de los nuevos episodios de "Legends of Tomorrow":

- Jueves 4 de junio: episodios 9 y 10

- Jueves 11 de junio: episodio 11

- Jueves 18 de junio: episodio 12

- Jueves 25 de junio: episodio 13

- Jueves 2 de julio: episodio 14

- Jueves 9 de julio: episodio 15