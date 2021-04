"Hubo un minuto en que yo no sabía quien era": El fuerte relato de la Dra. Herrera sobre su trabajo en la pandemia

La Dra. Carolina Herrera estuvo presente en el nuevo episodio de la Divina Comida, en donde abrió las puertas de su hogar y entregó detalles acerca de su trabajo como profesional de la salud en medio de la pandemia de Covid-19.

Herrera quien trabaja como médico intensivista UCI en el Hospital de la Fuerza Aérea comentó que le había ofrecido un puesto de trabajo increíble, sin embargo, lo rechazó, impactando a Carolina Varleta, Ricardo Fernández y Gustavo Becerra, los invitados de la noche.

"Yo acabo de renunciar a un trabajo soñado de directora medica de una compañía, para dedicarme a hacer doble turno de UCI, porque siento que es lo que yo quiero". comenzó señalando.

Sobre como ha sido estar en la primera línea de ayuda en la pandemia, se refirió a lo complicado que ha sido este tiempo para ella: "Siento que este año ha sido un año desafiante para mí y para todos porque estamos enfrentados a una enfermedad que no tiene tratamiento que no sabemos cómo evoluciona, que ha matado a mucha gente y también doctores. y también enfermeras y técnicos, y gente de la saluda que estamos reventados, reventados. Hubo un minuto en junio en que yo no sabía quien era. De verdad, estaba completamente perdida. Entraba a un turno y tenía la sensación que mis pacientes iban mal, mal, mal, mal. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso... A ese descalabro", comentó la doctora, dejando sorprendido a los presentes.