Buenas noticias para los fanáticos de Marvel porque en poco tiempo comenzará la venta de entradas de la nueva película titulada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la que traerá de regreso a Benedict Cumberbatch.

La nueva producción tendrá a Doctor Strange junto a místicos aliados, atravesando alucinantes y peligrosas realidades del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso antagonista: Evil Strange, quien fue visto en Marvel's What If?.

En esta nueva historia del Universo Cinematográfico de Marvel, la Bruja Escarlata conocida también como Wanda (Elizabeth Olsen), se sumará a la trama, posiblemente como una villana superada por el poder mágico que le otorga el libro.

Además de Cumberbatch y Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams también aparecerán en la nueva película que tendrá su debut mundial el próximo 6 de mayo.

¿Qué día comienza la venta de entradas para Doctor Strange 2?

De acuerdo a lo informado por Marvel, la venta de entradas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará mañana miércoles 6 de abril tanto en Chile como en Latinoamérica.

Si quieres obtener tu preventa ingresa en CineHoyts, Cinemark, CinePlanet.