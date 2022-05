Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya se encuentra en cines, y a pocos días de su estreno muchos fanáticos ya hablan de los personajes interpretados por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, y su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La película, secuela de Doctor Strange de 2016, ocurre solo meses después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde el protagonista navega por el multiverso gracias a los poderes de América Chávez, una adolescente de tan solo 14 años interpretada por Xochitl Gomez, que es perseguida por un misterioso villano que quiere quitarle sus habilidades para viajar entre dimensiones.

Muchas de las personas que ya vieron el filme han manifestado que Scarlet Witch/Wanda, es uno de los puntos fuertes de la producción al igual que el debut de América Chávez. Siendo esto una de las mayores preocupaciones de Los Illuminati.

¿Tendrá Doctor Strange una tercera película?

Si bien la compañía de Kevin Feige todavía no se ha manifestado sobre una posible tercera entrega, lo cierto es que es posible que sí exista debido a que el Hechicero Supremo se convirtió en uno de los personajes más importantes del UCM.

El Barón Mordo podría regresar para ponerle las cosas difíciles a Stephen, en cualquiera de las dos versiones de este villano, la del MCU tradicional o la de Los Illuminati, especialmente ahora que el Hechicero Supremo incursionó en el Darkhold.

Aunque si es que hay una tercera producción, tardará harto tiempo en llegar a los cines, ya que Marvel tiene contemplado varias otras películas como Capitán América 4, Blade y Fantastic Four.