Disney y Pixar retrasan el estreno de "Soul" y "Raya and the Last Dragon"

Disney y Pixar decidieron postergar los estrenos de sus próximas dos películas animadas, según anunciaron las compañías este lunes. La decisión afectará los debuts de "Soul" y "Raya and the Last Dragon".

La medida se toma frente a la contingencia por el coronavirus, que evidentemente mantiene los cines cerrados. Razón por la que "Soul", que tenía agendado su estreno para el 19 de junio, ahora debutará el próximo 20 de noviembre.

Mientras que "Raya and the Last Dragon" se pospuso desde el 25 de noviembre hasta el 12 de marzo de 2021.

Esta imagen es el único vistazo que Disney y Pixar han revelado de "Raya and the Last Dragon".

Con el cambio en la fecha para "Soul", ya no quedan grandes estrenos cinematográficos para el primer semestre o al menos hasta fines de julio. Esto ya que "Wonder Woman 1984" era otro de los títulos que se había resitido a mover su llegada a los cines junto con la mayoría de los títulos, algo que también cambió y finalmente se concretó hace dos semanas.

Anteriormente, Disney movió los estrenos de "Mulán" para el 24 de julio, el de "Black Widow" para el 6 de noviembre y el de "The Eternals" para 2021.