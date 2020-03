Disney reclutó a la duquesa de Sussex Meghan Markle para una próxima película

Disney reveló que reclutó a Meghan Markle para que sea la narradora de su próxima película bajo la firma Disney Nature, "Elephant".

El filme debutará el próximo 3 de abril en la plataforma Disney Plus, convirtiéndose en el primer proyecto de la actriz desde que ella y su esposo, el príncipe Harry, decidieron alejarse de la realeza británica.

Desde principios de este año se sabía que la también llamada duquesa de Sussex se había sumado a un proyecto relacionado con la firma del ratón, aunque la naturaleza de este se mantuvo en secreto hasta ahora.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5 — Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020

Eso sí, el anuncio que se hizo este jueves identifica Markle como "Meghan, The Duchess of Sussex" y no como "HRH" ("Her Royal Highness", Su Alteza Real), que era su título real previo.

"Elephant" debutará en Disney Plus el mismo día en que lo hará "Dolphin Reef", un documental narrado por Natalie Portman, y "Penguins", el trabajo audiovisual que tuvo su paso por los cines en 2019 y que ahora llega a la plataforma digital.