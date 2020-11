Disney+ fija la fecha de estreno para la serie Marvel "Wandavision"

Era uno de los títulos más esperados de fin de año, ya que el 2020 ha impedido hasta ahora que los fanáticos viesen alguna de las entregas del Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, Disney+ decidió golpear aún más a los fanáticos y los hará esperar aún más por la llegada de "Wandavision".

El servicio de streaming fijó el estreno de la primera serie Marvel en su feudo para el próximo 15 de enero.

Así se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la producción como de los estudios, donde promueven el debut con la frase "una nueva era llega".

La serie será una continuación de la historia tras "Avengers: Endgame", en circunstancias en que Wanda Maximoff como Vision se encuentran en medio de una idílica vida como familia, con hijos y todo, en medio de un suburbio reflejo del sueño americano.

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi