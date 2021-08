Durante la mañana del reciente martes el matinal de Canal 13 “Bienvenidos” informó sobre una delicada noticia respecto al estado de salud del humorista nacional Dino Gordillo, quien lleva un mes internado la Clínica Alemana.

Patricia Caballero, pareja del humorista, señaló que: “Todo esto empezó por el hallazgo de una hernia lumbosacra. Se realizó un bloqueo facetario en primera instancia, que no dio resultado, y se optó por una cirugía”, contó.

“El dolor siguió muy intenso, así que se hizo otra cirugía, donde se encontraron restos del procedimiento anterior. Estamos esperando que se quite el dolor, cambiando analgésicos. Desde el 10 de julio que estamos en esto”, añadió.

Este miércoles el programa entregó más información acerca del estado del humorista, quien además se contactó con el espacio.

"Vine por una cirugía de un día, que me operaban en la mañana y me iba a mi casa al día siguiente, pero vinieron unos dolores insoportables. Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro"

Señaló además que el alejamiento de sus seres querido lo tiene muy afectado. “No puedo ver a mi familia, me tienen aislado. Ver a la Patricia ahí, me duele. Además, no he tenido ningún apoyo psicológico”, señaló el comediante.

“No noto ninguna diferencia, estoy en el aire. Llevo un mes y tanto acá, en la Clínica Alemana, deberían darme mayor información de lo que están haciendo. Me van a hacer mierda el hígado con tanta droga y remedio que me están metiendo”, expresó afectado.