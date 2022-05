Este 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars. Esta fecha fue escogida por los propios fanáticos de la franquicia de George Lucas y tiene su origen en la icónica frase “Que la fuerza te acompañe”, que al inglés se traduce con el juego de palabras “May the 4th Be With You (4 de mayo)”.

La celebración se ha impregnado en la cultura popular y pese a que no es una fiesta oficial, los fanáticos de todo el mundo aprovechan la ocasión para mostrar su admiración por Star Wars.

Si quieres unirte a la conmemoración del 4 de mayo, revisa a continuación dónde puedes ver por streaming las películas y series de la franquicia.



¿Dónde ver las películas y series de Star Wars?

Desde 2012, las producciones de Star Wars son producidas y distribuidas por The Walt Disney Company. Por lo tanto, las grandes películas y series de la Guerra de las Galaxias se puede ver por streaming en Disney+. Cabe recordar que para ello se necesita contar con una suscripción en la plataforma.

En Disney+ podrás encontrar:



Películas

Trilogía original

Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983)

Trilogía de precuelas

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)

Trilogía de secuelas

Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017)

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (2019)

Antología

Rogue One: una historia de Star Warsb (2016)

Han Solo: una historia de Star Wars (2018)



Series

Series animadas

Star Wars: Droids (1985 - 1986)

Star Wars: Ewoks (1985 - 1986)

Star Wars: The Clone Wars (2008 – 2020) + Película (2008)

Star Wars Rebels (cortos + serie) (2014 – 2018)

Star Wars Resistencia (2018 – 2020)

Star Wars: The Bad Batch (2021)

Star Wars: Visions (2021)

Miniseries animadas

Star Wars: Clone Wars (2003 - 2005)

Star Wars: Blips (2017)

Star Wars: Forces of Destiny (2017 - 2018)

Series en imagen real

The Mandalorian (2019)

El Libro de Boba Fett (2021)