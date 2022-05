En el mundo existe una gran cantidad de efemerides relacionadas a comidas, festividades, entre otros, pero hay uno en particular que tiene relación con una querida franquicia de películas de la década de 1970: Star Wars.

Se trata del Star Wars Day o Día de la Guerra de las Galaxias, que cada año ha ido incorporando nuevos adherentes e incluso se realizan eventos y celebraciones a lo largo del mundo para celebrar la saga creada por George Lucas.

Si eres un fanático de la frase "No. Yo soy tu padre", posiblemente ya conoces por qué los 4 de mayo tienen relación con Star Wars y, si no lo sabes, acá te contamos por qué un día como hoy se celebra el Star Wars Day.

¿Por qué razón este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

Este miércoles 4 de mayo de 2022 se celebra el Día de Star Wars debido a la icónica frase "Que la fuerza te acompañe" que en su traducción en inglés dice "May the 4th (be with you)".

Esta conmemoración viene desde fines de los años 70, luego del estreno de la primera película, pero se popularizó cuando un diario británico publicó una columna saludando a la primera ministra de Inglaterra de ese entonces, Margaret Thatcher. “May the Force be with you, Maggie, Congratulations”, se podía leer en el periódico.

Con motivo de las celebraciones, hoy se liberó un nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del mundo de Star Wars para Disney Plus que tendrá su estreno el próximo 27 de mayo de 2022.

Revísalo a continuación