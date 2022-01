Dexter: New Blood | ¿Habrá una segunda temporada con Michael C. Hall?

El regresó de Dexter: New Blood regresó a la pantalla con nuevos capítulos a casi una década desde el final de la serie original. Los fans de la ficción quedaron impactados con el cierre de la historia, por lo que los seguidores de la producción se preguntan si habrá una segunda temporada.

SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI NO HAS VISTO DEXTER: NEW BLOOD TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En el último capítulo de la serie protagonizada por Michael C. Hall, Dexter es asesinado por su hijo Harrison, quien le dispara con un rifle tras descubrir que su padre había asesinado al inocente sargento. Logan.

La ética del popular villano es puesta en duda, por lo que ambos se enfrentan, causando la muerte de Dexter. El adolescente se aleja de Iron Lake, por lo que existe la posibilidad que la serie continúe con él tomando el legado de su fallecido padre.

Sobre la posibilidad de una segunda temporada, Clyde Phillips, el productor ejecutivo y showrunner señaló a TVLine que a pesar de que no hay planes oficiales sobre una segunda temporada, no se niega a la posibilidad de una trama enfocada en Harrison.

“Todo está en manos de Showtime. Si me llamaran y me dijeran: ‘Queremos hacer Harrison. Queremos que lo descubras, estoy bastante ocupado, pero dejaría todo lo que estoy haciendo y me lanzaría directamente a ello. Me encantaría hacerlo, pero realmente depende de Showtime”. señaló.