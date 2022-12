Todos hemos visto aunque sea un episodio de Greys Anatomy. Y es que son tantos desafiós dentro del pabellón y aventuras amorosas entre los funcionarios del hospital que es imposible no dejar de ver la serie y sus queridos personajes. Eso sí, si nos hace reír, nos hará llorar, debido a sucesos impactantes que suceden en la historia, entre ellos, la muerte del Dr. Derek, protagonizado por Patrick Dempsey, lo que de seguro dejó a muchos sorprendidos, no obstante, hay razones relevantes sobre su retiro.

¿Por qué Patrick Dempsay se fue de la serie Greys Anatomy?

Todo se muestra en el libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, escrito por la periodista Lynette Rice, publicado en otoño de 2021, el cual relata una realidad mucho más oscura de la mano de las declaraciones de los productores ejecutivos de la serie James D. Parriott y Jeannine Renshaw para uno de sus fragmentos.

Pues, los ejecutivos, comentaron comportamientos inapropiados por parte de Patrick que perjudicaban el ánimo del elenco. El equipo ejecutivo, lo describen como alguien que estaba cansado de la serie y que trasladaba el estrés a la producción de una forma que hacía sufrir a sus compañeros.

“Había problemas de recursos humanos. No fue algo sexual ni nada de eso. De alguna manera estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del elenco tenían todo tipo de PTSD con él”, declaró Parriot.

"Tenía ese control en el set con el que sabía que podía detener la producción y asustar a la gente. La cadena y el estudio vinieron y tuvimos reuniones con ellos", recordaba Parriott. "Creo que sencillamente él había terminado con la serie. No le gustaba el inconveniente de venir todos los días y trabajar. Él y Shonda se lanzaban al cuello el uno del otro", indicó el ejecutivo.

Asimismo, Renshaw describía que las actitudes del actor, empeoraron la relación con su coprotagonista, Ellen Pompeo.

“Hubo momentos en los que Ellen se sentía frustrada con Patrick y se enfadaba porque él no trabajaba tanto. A ella le gustaba mucho que las cosas fueran justas”, agrega, "Simplemente no le gustaba que Patrick se quejara de que "estoy aquí hasta demasiado tarde" o "he estado aquí demasiado tiempo" cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él", añadía la productora.

Pues, nunca pensamos que las cosas estuvieran tan a la defensiva y sin ganas dentro del set.

Sorpresas que nos enteramos ahora. Sin embargo, la serie sigue siendo una de las favoritas por la audiencia.