No se hablaron en 2 años: La emotiva reconciliación de Delfina Guzmán y Nicole Block

Limaron asperezas. Delfina Guzmán y Nicole Block finalmente lograron dejar sus diferencias de lado pero por un curioso motivo: trabarán juntas en la obra "Un Cuento de Navidad" que será presentada el próximo 18 de diciembre en el Teatro Oriente vía online.

“Estábamos peleadas de la forma más atroz. Yo la odiaba y ella a mí. Nos pusimos bien por esta Navidad”, señaló la actriz de 92 años al diario Las Últimas Noticias.

“Yo la odiaba más, jajajajá. La Navidad y este espectáculo fue un lindo motivo para reencontrarse y reconciliarse. Primera vez que trabajamos juntas”, agregó Nicole.

Suegra y nuera (respectivamente) decidieron llevar la fiesta en paz por este desafío laboral, pero en especial por Juan Cristóbal Meza, hijo de la connotada intérprete nacional que quedó en medio de este conflicto.

El compositor estaba entre la espada y la pared por la enemistad que enfrentaba a su esposa y mamá que incluso no invitó esta última a su matrimonio para evitar tensiones.

“Estaba mi hijo Gabriel. Decidimos hacer algo sencillo y me preocupé que fuera bonito para Nicole y no me preocupé de invitar a mi familia”, explicó Juan Cristóbal.

“No me convidaron y les encuentro la razón. No me extrañó para nada. Juan Cristóbal es el rey del misterio, heredado por su padre”, dijo por su parte Delfina, quien comprendió la situación.

“Nos vamos a casar de nuevo en grande cuando se pueda y ahí la vamos a invitar”, agregó Nicole.

¿Por qué se pelearon?



Si bien ambas reconocen que al inicio tuvieron una buena relación, hubo un hecho en particular que disolvió toda buena onda existente entre ambas.

“Es que me hizo una cochinada muy grande. Tengo mucha prudencia con eso y no lo voy a tratar contigo. Cada una tiene una versión distinta, como en todas las peleas”, detalló Delfina.

“Para mí fue un hecho puntual, para ella otro. Entre nosotras tampoco lo hemos hablado, preferimos saltarnos olímpicamente el asunto”, aclaró Nicole.