Delfina Guzmán analiza su figura de cera en museo de Las Condes

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quiso homenajear a Delfina Guzmán debido a su vasta trayectoria en la actuación. Y para ello, decidió hacerla participe del famoso Museo de Cera de la comuna con su propia figura.

La actriz de 92 años de edad se refirió sobre dicho gesto durante el programa de TVN “Sin Parche” conducido por con Santiago Pavlovic.

En conversación con el periodista, la connotada intérprete nacional relató su visita al espacio y su impresión al verse reflejada en una escultura tipo “carne y hueso”.

De frentón, Delfina aseguró que no se encontró parecida a la figura.

“No, no me parezco nada. Un poco en la parte de abajo, pero los ojos no", señaló con carisma.

Aunque inicialmente su juicio sobre el trabajo realizado por el artista Rómulo Aramburú no fue del todo positivo, luego se retractó y aclaró que “de perfil” si existe similitud.

“El perfil fíjate que es más parecido, más yo, pero es bien poco la verdad. De frente no me parezco”, reconoció.

Ante todo la actriz quiso dejar en claro su respeto hacia el artesano y agradeció ser considerada entre todas las celebridades nacionales que existen.

“Fíjate que me siento importante, que cosa más rara la verdad”, expresó.

Figura de cera de Delfina Guzmán | Foto: Agencia Uno

Las polémicas que rondan al Museo de Cera

Desde su inauguración, el establecimiento ubicado en la comuna de Las Condes ha sido bastante criticado por el público.

Tanto visitantes como usuarios en redes sociales aseveran que las figuras no se parecen a los personajes que intentan emular. Esto se prestó para burlas e ingeniosos memes compartidos incluso por las mismas celebridades que tienen su estatua en el lugar.

Uno de ellos fue Stefan Kramer, quien reaccionó sorprendido al ver la extensión de su frente, lo que dio paso a comentarios negativos de sus seguidores. Sin embargo, el comediante pidió respeto hacia el creador de la estatua y defendió su trabajo.

"En el fondo yo creo que hay que reírse de uno mismo con la frente bien en alto! Yo que pensaba ponerme pelo!", señaló en aquella oportunidad tras compartir en su cuenta de Instagram una foto comparativa.