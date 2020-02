Escultor del museo de cera de Las Condes se molestó por burlas de Stefan Kramer: "Se debe acomplejar por su frente"

En la aplaudida rutina de Stefan Kramer durante su participación en el Festival de Viña del Mar, uno de los puntos que tocó fue la estatua que posee en el Museo de Cera de Las Condes. "Con todas las estatuas que se echaron en el estallido, por qué no se echaron esta weá", fue lo que dijo el imitador en la rutina, ya que el "defecto" de la figura es la frente.

Sin embargo, alguien que no se tomó con humor esta parte de la rutina fue el escultor Rómulo Aramburú. "Lo que me molesta es que él dice que saquen ese personaje o por qué no lo quemaron. Eso es lo que me molesta. No estoy de acuerdo con que saquen la estatua del museo", dijo en un despacho para Hola Chile de La Red.

Sobre la figura en sí, Aramburú mostró el molde real del rostro del comediante para realizar el trabajo. "Kramer, cuando habla, mira un poquito hacia arriba. Es un truco que él hace, porque se debe acomplejar por su frente", agregó el artista al matinal de la señal privada.

Incluso, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, señaló en Bienvenidos de Canal 13 que la obra del imitador está en reparación, a la espera del correspondiente visto bueno.