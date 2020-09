"Debo decir que lo disfruté": Viralizan video de Ewan McGregor carreteando en fondas chilenas

Un video de Ewan McGregor "carreteando" en fondas chilenas se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, a propósito de que el actor recordó la triste historia que marcó a su abuelo oriundo de Chile.

El registro corresponde a la serie documental de Apple Plus llamada "Travesía en moto: de sur a norte" ("Long Way Up") y muestra al actor de "Trainspotting" entrando a lo que denomina como una fiesta en la que se levantaron múltiples carpas y que tienen lugar en Puerto Montt.

Así mismo McGregor aparece bailando, comiendo empanadas, asegurando que los ebrios del lugar eran bastante amistosos e intentando presentarse a una mujer que no logra entender su nombre cuando Ewan lo pronuncia con el apropiado acento inglés.

Ewan McGregor celebró las Fiestas Patrias por todos nosotros ���� pic.twitter.com/jgcXZm7jQR — Rodrigo Saavedra ����‍♂️��️‍�� (@Ro_SaavedraM) September 28, 2020

La viralización del video se dio después de que McGregor le contara a LUN que "tengo un pariente chileno en mi familia", quien es nada más ni nada menos que su abuelo.

John McIndoe (conocido también como Juan) fue el hijo de un ingeniero escocés que se instaló en Chile, para colaborar con la creación de la red ferroviaria a fines de Siglo XIX.

McIndoe posteriormente se mudó a Escocia, tras la muerte de su padre. Su idea era probar suerte como importador de vinos y colaborar con el consulado chileno en ese país.

"Pero ahora viene una historia muy triste", advirtió McGregor al periódico. McIndoe "arregló un viaje para que su madre viajara desde Chile y se fuera a vivir a Escocia, pero desafortunadamente ella falleció durante el viaje, mientras el barco cruzaba el Estrecho de Magallanes".

"Fue algo muy triste para nuestra familia", completa el actor.

John McIndoe se casó y en 1942 tuvo una hija, Carole Diane Lawson, quien terminaría siendo la madre de Ewan McGregor.

Ewan McGregor es reconocido por su participación en películas como "Trainspotting", las precuelas de "Star Wars", y más recientemente en "Birds of Prey" y la secuela de "El Resplandor", "Doctor Sueño". Además, fue alabado por su doble rol en la tercera temporada de la serie "Fargo".