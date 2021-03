Artista ecuatoriana Dayanara es acusada de "plagiar" y "ridiculizar" intervención de LasTesis

Este fin de semana, LasTesis lanzó una nueva intervención artística con el fin de conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer. Pero el colectivo feminista también estuvo entre los temas más comentados de las redes sociales, después de que miles de usuarios acusaran a la artista ecuatoriana Dayanara de "plagiar" y "ridiculizar" el viralizado himno conocido como "Un Violador en tu Camino".

La cantante fue parte de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2019, y ahora acaba de lanzar su nuevo sencillo "El desquite", canción en la que el coro reza: "Y la culpa no era mía si me gustaba lo que él me hacía"; siendo una evidente alteración en la letra de la manifestación que dio vueltas al mundo a fines de 2019 junto con la Revuelta Social.

Una vez que el tema comenzó a moverse en las plataformas digitales, detonó un fenómeno sin retorno: las críticas comenzaron a masificarse y a lloverle a la artista por como había modificado el himno a su conveniencia.

El videoclip oficial fue publicado en YouTube el pasado 4 de marzo y, hasta este lunes, acumula más de 876 mil reproducciones, superando las 51 mil reacciones positivas 10 mil reacciones negativas.

Entre las reacciones aparecieron las de entidades como Fundación Mujer&Mujer, que en su cuenta de Twitter criticó: "Ridiculizar nuestras luchas para ganar un me gusta, una descarga y una gira internacional 'ya es cosa del pasado'".

En tanto, otra fundación contra la violencia de género que condenó el acto de la artista fue Resurgir, que indicó "rechazamos totalmente la apropiación y burla de dayanara. Que además de plagio a las tesis banaliza y se aprovecha de la lucha feminista para lucrar. Exigimos empatía y respeto a todas quienes han sufrido violencia de género".

Hasta el momento, Dayanara no se ha pronunciado sobre la polémica que desató el fin de semana.

Ridiculizar nuestras luchas para ganar un me gusta, una descarga y una gira internacional "ya es cosa del pasado". ��@dayanaramusica, #AmigaDateCuenta y sino -en palabras de Yesenia Zamudio, madre de una mujer víctima de feminicidio en México- 'no nos estorbes'.��@guayaqueer pic.twitter.com/doDLy6skL5 — FundaciónMujer&Mujer (@mujerymujerEC) March 5, 2021