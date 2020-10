Daniela Castro responde críticas por subir cerro haciendo ayuno de 16 horas: “Todo tiene un porqué”

Daniela Castro se convirtió en blanco de críticas tras confesar que había subido un cerro mientras hacía un ayuno de 16 horas. La ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile relató esta situación a través de su cuenta de Instagram, donde detalló no había ingerido ningún alimento previo a realizar esta actividad al aire libre. Pero lo que no esperaba era la ola de comentarios negativos que terminaría recibiendo producto de ello.

La cocinera alzó la voz vía stories y explicó el trasfondo de su polémica decisión, la cual reflota el polémico y cuestionado ayuno de 21 días de Roxana Muñoz. “Ayer que dije que había subido un cerro en ayuno, me escribieron algunas personas tratándome de ridícula, insultándome, etc”, comenzó diciendo.

Tras ello, le pidió a sus seguidores primero que todo informarse sobre el ayuno intermitente antes de dar una opinión.

“Les voy a decir que tienen que informarse de qué es el ayuno, porque es bueno hacer deporte en ayuno y porque todo depende del cuerpo de uno. Yo siempre voy a fomentar la alimentación saludable y el ayuno en mi caso es una forma de limpiarme”, señaló.

Y en este contexto, finalmente aclaró que había ayunado porque se encontraba enferma del estómago, por lo que el ayuno fue una forma de desintoxicar su organismo.

“El día anterior estaba full enferma de la guata y por eso hice ayuno, para disminuir la hinchazón que tenía, o sea todo tiene un porqué. Hay ayunos de 12 horas, de 16 horas y 18. Yo estaba haciendo el de 16”, detalló.

Daniela Castro se defiende de las críticas



La autora del libro “500 recetas y tips de 500 caracteres” fue enfática en recalcar que jamás ha impuesto a sus seguidores qué hacer respecto a sus vidas.

“Yo cuento lo que yo hago pero nunca les he dicho ‘hagan esto’. Yo me preocupo de que todos siempre se informen, mi vida es en base a la información (…) y lo importante es que cada una conozca su cuerpo, sepa sus límites y averigüen todo con especialistas sin llegan a tomar decisiones como lo he hecho yo”, expresó.

Daniela Castro en la polémica por subir cerro en ayuna | Foto: @ladanicastror

En esta línea, contó que su afición por el ayuno intermitente nació durante unas vacaciones en las cuales conoció a una pareja que les enseñó sobre este método.

“Cuando fuimos de viaje a Punta cana conocimos a una pareja de croatas que tenían como 60 años, en verdad podrían haber sido mis papás, y estaban tiki taka. Y tenían una filosofía de vida muy parecida a la mía como de los pensamientos (…) además hacían ayuno intermitente para cuidar sus células y me empezaron a contar sus beneficios y yo lo vi ahí en vivo. Es que ellos estaban… se mueren, la piel, la energía que tenían. Y por eso me interesó el tema del ayuno intermitente, porque lo vi presencial en una pareja de croatas que bailaba hasta las dos de la mañana”, narró.