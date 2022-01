Daniel Radcliffe, actor a quien conocimos por ser el protagonista de la saga Harry Potter, ha sido seleccionado para interpretar al músico ganador de un premio Grammy, Weird Al Yankovic en una película original de Roku titulada Weird: The Al Yankovic Story.

Esta producción será la primera película biográfica original de la compañía y será producido por Funny Or Die y Tango.

“Cuando salió mi última película UHF en 1989, hice un voto solemne a mis fanáticos de que lanzaría una película importante cada 33 años, como un reloj. Estoy muy feliz de decir que estamos dentro del cronograma”, manifestó Yankovic en un comunicado. “Y estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán”.

La sinopsis dice:

"La película biográfica no oculta nada, explora cada faceta de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridos amoríos de celebridades y su famoso estilo de vida depravado. 'Weird: The Al Yankovic Story' lleva al público a un viaje verdaderamente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde el niño prodigio superdotado hasta la mayor leyenda musical de todos los tiempos".