El pan con palta dio resultado: Daniel Matamala y Blanca Lewin se casan en febrero

Daniel Matamala y Blanca Lewin finalmente contraerán matrimonio y tienen fijada su celebración para el próximo 29 de febrero.

Si bien el lugar exacto y los horarios quisieron ser confirmados por los involucrados, Glamorama si pudo constatar otros detalles con invitados al evento.

Uno de los datos fue que la localidad costera de Quintay, en la Región de Valparaíso, será el telón de fondo para el importante momento que vivirán la actriz de 45 años y el periodista cuatro años menor.

La pareja ya cuenta seis años de relación y un hijo en común de tres, bautizado como Eloy. Para ambos este será su segundo matrimonio.

En 2019, durante un capítulo de "La Divina Comida", Blanca Lewin contó la particular forma en que Matamala la conquistó.

"Estaba separada hace casi poquitos meses, la verdad, y estaba bastante triste. Y él me hizo un pan con palta… Básicamente eso. Me hizo un pan con palta y era como si me hubiera construido un palacio en ese momento", declaró.