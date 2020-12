La graciosa reflexión de una niña sobre la "esperanza de vida" de Daniel Matamala en medio del eclipse

Un llamativo, gracioso e inolvidable diálogo se dio en medio de uno de los despachos que el periodista Daniel Matamala hizo para CNN desde Puerto Saavedra, donde le tocó hacer la cobertura del eclipse solar que se vivió este lunes y que se pudo apreciar a lo largo de todo Chile.

Mientras estaba al aire, Matamala le preguntó a una de las niñas presentes en el lugar si alcanzaba a ver algo de lo que estaba sucediendo en el cielo, a propósito de que las condiciones climáticas no fueron las mejores para esperar la oscuridad total, ya que estaba nublado.

Positiva, la pequeña le respondió: "es muy bacán, aunque esperemos el otro eclipse cuando estaremos todos muertos".

"Tú no, tú no te preocupes", le respondió el reportero. "Tú vas a alcanzar a ver otros eclipses solares todavía".

"¿Y tú?", le cuestionó la niña a Matamala, a quien no le quedó otra que aceptar: "Yo soy muy viejo, así que no. Pero tú no tienes problema".

Aún así, Matamala no pudo desalentar a la pequeña, quien le devolvió el llamado a la calma con un: "tranquilo. Espero que algún día armen un experimento para sobrevivir".

Tras agradecerle sus palabras, a Daniel Matamala no le quedó otra que cerrar su intervención indicando: "los buenos deseos de esta niña. Hoy estamos bien viejos, pero ellos a los niños les queda harto tiempo todavía por delante".

