El pasado mes de marzo, el exitoso cantante Daddy Yankee dio a conocer a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, su retiro definitivo de la música tras una larga y exitosa carrera de más de tres décadas.

Pero eso no fue todo porque además, como de su despedida lanzó un nuevo disco y anunció que realizará una último tour mundial, el que por supuesto considera una fecha en Santiago, Chile.

El artista confirmó que el concierto en el país se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre. Sin embargo, la fecha para la venta de las entradas no estaban claras, hasta que la esposa del cantante, Mireddys González compartió en sus redes sociales cuándo comenzará el proceso.

¿Qué ocurre con la preventa para Daddy Yankee y cuándo salen las entradas?

Si bien, la pareja de Daddy Yankee anunció que la venta de entradas comenzaría el próximo 20 de abril, llamó a los fans a no desesperar para que no sean estafados ya que por el momento no hay nadie autorizado para vender los boletos.

Por el momento, no se ha dado a conocer mayor información sobre el día en que comenzará la preventa para el concierto del intérprete de Rumbatón, pero lo que sí se sabe de manera oficial es que saldrán a la venta a través del sitio web del artista DaddyYankee.com.