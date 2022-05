Daddy Yankee | ¿Estará The Big Boss en el Festival de Viña 2023?

Esta semana comenzó la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee en Chile, rompiendo récords históricos al lograr que más de un millón de personas estuvieran pendientes a la fila virtual para ver si conseguían uno de los preciados tickets para disfrutar de la despedida del artista en septiembre próximo.

Debido al éxito conseguido con la venta de entradas para la primera fecha, se realizarán dos conciertos más en territorio nacional, para que más seguidores de uno de los exponentes más grandes del reggaetón puedan disfrutar de lo mejor de su música en lo que será su tour de despedida.

Como era de esperarse, los fans se volcaron a la plataforma online de Punto Ticket para adquirir las nuevas entradas, las cuales se acabaron rápidamente, logrando que 'el Cangri' consiguiera llenar tres veces el Estadio Nacional en menos de cinco horas.

El artista reveló en marzo pasado que se retira de la música tras tres décadas de exitosa carrera, y para despedirse de sus fans como merecen, Daddy Yankee anunció el lanzamiento de un último disco (Legendaddy) y la realización de una gira mundial de despedida la cual incluye a Chile.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance”, expresó en aquella oportunidad.

Sin embargo, a pesar de que muchos lamentaron no poder disfrutar por última vez en vivo de uno de los cantantes más exitosos de esta generación en su despedida de los escenarios, no todo estaría perdido ya que fuentes revelaron al medio El Filtrador la posibilidad de que The Big Boss se presente por una cuarta vez en el país.

¿Estará Daddy Yankee en Viña 2023?

Según reveló el medio, fuentes revelaron que las conversaciones con el artista para participar en el próximo festival de Viña del Mar que se realizará entre el domingo 19 y el viernes 24 de febrero del 2023, se encontrarían en etapa avanzada.

Daddy Yankee se presentó anteriormente en Viña el año 2006 llevándose todos los premios que otorga el certamen y entregando uno de los mayores espectáculos en la historia del festival.

Revisa la presentación a continuación.