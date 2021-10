Nueva serie de HBO Max y del mundo de The Suicide Squad, lo nuevo del directo James Gunn y que fue un éxito este 2021 luego de que hace unos años la primera película del Escuadrón Suicida no se ganara el corazón de la crítica.

Y habra más del equipo de villanos-héroes el próximo año, ya que hace un tiempo se confirmó el spin-off: Peacemaker. El peculiar personaje de la película de Gunn y que fue llevado a la pantalla por el actor y ex luchador de WWE John Cena, tendrá su propia serie y este sábado en el evento por streaming DC FanDome se presentó el primer tráiler oficial.

La producción se lleva a cabo luego de los eventos de The Suicide Squad, y tendrá a Peacemaker haciendo equipo por los súbditos de Amanda Waller y que tomaron protagonismo en el final de la película de James Gunn.

El director de The Guardian of The Galaxy también está involucrado en esta serie como productor, por lo que el estilo único de Gunn está asegurado en Peacemaker.

Además, se confirmó que la serie saldrá en exclusiva por HBO Max el próximo 13 de enero, por lo que los fans ya esperan con ansias su estreno. Revisa a continuación el tráiler oficial de Peacemaker: