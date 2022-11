The Walking Dead está muy cerca de culminar su undécima temporada, la cual será la última de la ficción de AMC. Por lo mismo, en víspera del estreno de su penúltimo capítulo titulado "familia", la producción estrenó un sneak peak en donde se recuerdan a algunos de los personajes más importantes de su historia.

¿Qué pasará en el penúltimo capítulo?

El avance recién estrenado muestra a Judith Grimes recordando a algunos de los miembros de su familia, quienes tristemente ya no están con la adolescente.

La hija de Rick (Andrew Lincoln) defiende las creencias que su familia tenía y realiza un inspirador discurso en la previa a la guerra que está cerca de desatarse entre los protagonistas y la gobernadora Pamela Milton (Laila Robins).

Judith le señala a Daryl (Normal Reedus) que ella irá a la batalla, pero él le señala que la necesita en Alexandria para vigilar que todo marche bien. Pero la joven no está de acuerdo.

“Este no es el futuro que mi hermano (Carl) quería”, dice ella. “No es por lo que mi mamá y mi papá lucharon, todavía no. Lo que estamos haciendo podría ayudar a todos. No solo nosotros, sino quizás todos en todas partes. Quiero ser parte de eso, hacer realidad lo que mi familia creía”.

Daryl acepta dejar que Judith lo acompañe, pero no está totalmente convencido de su decisión.

Revisa el tráiler a continuación.

¿Qué pasó en el episodio más reciente?

En el capítulo 22 de la temporada final, Aaron, Lydia, Elijah y Jerry se encuentran con Luke y Jules, que lograron escapar de la toma de posesión de Oceanside. Mientras son perseguidos por los integrantes de la Commowealth, deciden esconderse de los soldados con las tripas de los caminantes.

El grupo hace un terrible descubrimiento mientras los soldados se alejan, ven impactados como uno de los caminantes que va con ellos tiene la variante que los hace más activos e inteligentes que los 'zombies' comunes.

En Commonwealth, Eugene es juzgado por el asesinato de Sebastian, donde es declarado culpable y sentenciado a ejecución, pero Mercer y otros soldados se pasan en secreto al lado de la revolución y lo salvan.

En Alexandria, Ezekiel y Negan traman una rebelión contra el sádico guardia, tratando sin éxito de reclutar a Tyler Davis. Usando las alcantarillas, Daryl, Connie, Carol y Maggie logran infiltrarse y rescatar a Hershel, pero la hija de Rosita sigue desaparecida.

Después de que se descubre la rebelión, Negan intenta martirizarse antes de que Ezekiel lidere a varios prisioneros. Ezekiel puede convencer a la mayoría de los soldados de que se retiren y se vuelven contra el Guardián que está sometido por Daryl.

Con Alexandria recuperada por sus residentes, el guardia aún no quiere revelar dónde se encuentra la hija de Rosita, por lo que en venganza, y desesperada por no saber qué pasó con la menor, decide entregarlo a los caminantes para que lo devoren.