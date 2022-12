Mientras esperamos The Way of Water: James Cameron ya tiene planes para Avatar 6 y Avatar 7

Mientras los espectadores siguen acumulando las ansias por ver El Camino del Agua, James Cameron ya está en el futuro, pensando incluso más allá de las otras tres películas que ya tenía anunciadas para la saga. Sí, porque el reconocido director quiere una Avatar 6 y una Avatar 7.

Si bien el rendimiento de Avatar: The Way of Water aún podría echar a pique la cuarta y quinta entrega, los planes de la sexta y séptima ya están incrustado en la mente del cineasta que continua desafiando una y otra vez a la tecnología y a la industria para hacer sus películas.

Si bien ni Disney ni 20th Century se han pronunciado sobre el futuro de la franquicia más allá de Avatar 5, en conversación con The Hollywood Reporter, el director confesó que tiene las ideas para continuar su historia.

¿Cuántas Avatar quiere hacer James Cameron?

"Tendría 89 años para entonces", advirtió Cameron sobre la posibilidad de extenderse hasta una Avatar 6 y una Avatar 7, al mismo tiempo que advertiría que sin duda no podría dirigirlas.

Por eso, resaltó que "obviamente, no voy a poder hacer películas de Avatar indefinidamente (por) la cantidad de energía requerida. Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto".

Ahora, no es que el director se esté echando a morir, porque en el mismo diálogo reconoció que podría hacer cinco o seis películas más y tres de ellas podrían ser de la saga de los Na’vi.

Esto redondeando el hecho de que anteriormente ya había comentado la idea de pasar la posta a otro interesado en desarrollar el universo de Pandora.

A propósito de la conversación con Cameron, esta semana también se estrenó un nuevo adelanto de Avatar: El Camino del Agua, que puedes ver a continuación, a la espera de la película que debutará a partir del próximo 15 de diciembre.