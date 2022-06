El estreno de Stranger Things 4 parte 2 está a la vuelta de la esquina. Sí, como lo leíste después de un tiempo desde el debut de su primer ciclo, esta semana llegarán los últimos capítulos.

El final de temporada contará, a diferencia de las entregas anteriores, de solo dos episodios delarga duración, los que prometen sorprender a sus fanáticos con grandes revelaciones e incluso con posibles muertes de algunos personajes.

Si bien, lo más probable es que se vea un mayor acercamiento entre el grupo de amigos conformado por Eleven, Max, Lucas, Dustin, Erica, Will, Jonathan, Mike y Argyle con el villano Vecna, habrá que esperar hasta la quinta temporada para tener respuestas sobre The Upside Down, según los hermanos Duffer.

Los primeros capítulos mostraban más detalles sobre los principales misterios de la serie que tenía a los protagonistas en diferentes lugares del mundo: Hopper detenido en Rusia, los Byers junto a Eleven en California y el resto de los amigos en Hawkins, lugar donde todo comenzó.

Stranger Things 4 parte 2 | ¿Cuándo se estrena?

La buena noticia para los fans de Stranger Things es que no tendrán que esperar mucho tiempo más porque los últimos episodios debutarán este viernes 1 de julio en la plataforma de streaming Netflix.

Stranger Things 4 parte 2 | ¿A qué hora se estrena?

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua: 2:00 AM

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 3:00 AM

Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM