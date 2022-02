En el año vuelve la ceremonia de los Óscars. Sin embargo se realizará en una fecha poco usual, donde sus animadoras serán Wanda Sykes (The Good Fight), Amy Schumer (Saturday Night Live) y Regina Hall (Nine Perfect Stranger).

En este evento competirán grandes filmes y actores por la estatuilla dorada que otorga la academia año a año.

Nominación mejor película: El callejón de las almas perdidas, No miren arriba, Duna, Drive My Car, Belfast, Licorice, Pizza,El poder del perro, Amor Sin Barreras,Rey Richard: Una familia ganadora, CODA

En la nominación a mejor actor compite: Will Smith por El método Williams, Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro, Javier Bardem por Being the Ricardos, Denzel Washington por Macbeth, Andrew Garfield por tick, tick... Boom!

En la nominación a mejor actoriz compite Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye, Olivia Colman por La hija oscura, Penélope Cruz por Madres paralelas, Nicole Kidman por Being the Ricardos, Kristen Stewart por Spencer.

El público votará para determinar la mejor película de 2021, que se anunciará en la ceremonia de los Óscar de 2022 como favorita de los fans.

Hasta el 3 de marzo, el público puede votar en Twitter por su película favorita de 2021 utilizando el hashtag #OscarsFanFavorite o emitiendo una votación en la página web Oscars Fan Favorite. La película ganadora del año se anunciará en directo durante la ceremonia de los Oscar de 2022.

¿Cuándo se realizarán los premios Óscar 2022?

El próximo 27 de marzo se realizarán los premios Óscar 2022, en el Teatro Dolby de Los Ángeles para contar con una gala sin aforos y puede que incluso sin mascarillas. Según informa Deadline, Sykes, Schumer y Hall harán su participación en solitario y cada una de ellas tendrá su propio papel dentro de la gala.