En marzo la reconocida banda de rock y funk Chancho en Piedra anunció a través de sus redes sociales su retiro indefinido de los escenarios "Con profundo pesar nos dirigimos a ustedes para comunicarles una importante noticia. Como Banda hemos decidido entrar a un receso indefinido de nuestra actividad artística", señalaron.

Con una trayectoria de 29 años destacaron que han compuesto más de 100 canciones y que “sentimos absolutamente necesario este alto en nuestra exitosa carrera". Luego de dar esta noticia te contamos de las últimas presentaciones de la banda chilena antes de su receso, su penúltimo show en vivo será en la Bierfest de este 20 de mayo y su despedida oficial será el próximo 8 de julio en el Teatro Caupolicán. A continuación te contaremos todos los detalles de la Bierfest.

¿Cuándo se presenta Chancho en Piedra y dónde comprar entradas?

La 14° edición del evento cervecero con mayor tradición en la Región Metropolitana se realizará el próximo 20 de mayo en el Parque Padre Hurtado de la comuna de La Reina desde las 12:00 hasta las 23:00 horas. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketplus y tienen un valor de $15.000 y $20.000.

Además de la presentación de Chancho en Piedra el line up del evento lo compone bandas nacionales como Gufi, Los Mox, Frank’s White Canvas, Revive Soda (banda tributo a Soda Stereo), The Beast (banda tributo a Iron Maiden) y Nobody (Rage Against The Machine).

El Cofundador de Bierfest, Ricardo Price comentó “queremos invitar a todos quienes disfrutan de la buena música, comida y cerveza, que vengan al parque a pasar un buen momento de entretención en familia o con amigos, sobre todo pensando en que es la última presentación de Chancho en Piedra en un espacio abierto, sin duda, será una excelente oportunidad de verlos tocar en vivo y recordar su nutrido setlist”.