Lo quieran o no Emily in Paris es una de las producciones estrella de la plataforma streaming de Netflix. Tras su renovación en el sitio revisamos todos los detalles de la tercera temporada de la serie dirigida por Darren Star con Lily Collins de protagonista.

¿Cuándo se estrena la tercera entrega Emily in Paris?

Comúnmente Emily en París ha estrenado sus temporadas en el último trimestre del año, por ejemplo en su primera entrega fue 1 en octubre de 2020 y la segunda entrega se lanzó en diciembre de 2021. Es por eso que Netflix ya anunció que el estreno de la temporada 3 será 21 de diciembre de 2022.

¿Cuál es la sinopsis de Emily in Paris?

Según la sinopsis otorgada por Netflix, señala lo siguiente:

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor. Ve todo lo que quieras.

¿Qué sucederá en la tercera entrega de Emily in Paris?

Una segunda entrega que se encargó de dejarnos un buen cliffhanger, lo único que nos queda es descurbir es dónde se encontrará Emily al principio de la temporada 3. El personaje se encontraba decidiendo si volver a Chicago para volver a tomar control de su vida o quedarse en París después de que Sylvie le comentara una nueva oportunidad de unirse a una nueva empresa de marketing.

Según lo mencionado por espinof, el creador de la serie Darren Star, se refiere a la tercera entrega de Emily in Paris. "El tema sobre esta decisión es que no hay decisión correcta. No hay una decisión que haga a todo el mundo feliz o que siquiera haga feliz a Emily. Tiene algunas opciones difíciles y está en el medio de un montón de situaciones complicadas al final de la temporada".

¿Cuál será el reparto de Emily in Paris 3?

De seguro seguiremos viendo la planta mayor de actores, con Lily Collins encabezando el cartel de la serie. Junto a ella podemos esperar a Camille Razat, Lucas Bravo, Lucien Laviscount y Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Kate Walsh, entre otros intérpretes.

Por otro lado, cabe señalar que existe un par de personajes debút para esta temporada: el de Paul Forman (The Spanish Princess) y Melia Kreiling, a la que acabamos de ver en 'Mamíferos'.