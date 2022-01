The Good Doctor 5 | ¿Cuándo se estrena la quinta temporada y en cuál streaming?

En los últimos años en la industria de las series han surgido una infinidades de historias relacionadas a la medicina, pero una de las más nombradas es “The Good Doctor”. Originaria de la ABC, la tira sigue la vida del Dr. Shaun Murphy, quien es el médico autista que, además, tiene el Síndrome de Savant, más conocido como el síndrome del sabio y se convierte en uno de los cirujanos más importantes de su generación. La historia emocionante y de superación del protagonista han hecho de esta ficción un completo éxito.

Con el gran éxito que obtuvo The Good Doctor en ABC, Prime Video no dudó en hacerse con los derechos de distribución y sumarla a su catálogo de Latinoamérica. De hecho, fue gracias a la plataforma que la serie llegó a recorrer el mundo. Eso sí, de momento, el servicio on demand sólo cuenta con cuatro temporadas disponibles, aunque próximamente sumará la quinta edición, la cual ya se terminó de transmitir en televisión.

El acuerdo entre ABC y Prime Video es sencillo, ya que la serie primero se transmite mediante el canal televisivo y, luego de unos meses, llega a Prime. Tal es así que, el pasado 27 de septiembre se estrenó por todo lo alto para aquellos que tuvieron la posibilidad de verla en la pantalla chica. Pero ahora, que los capítulos en la cadena terminaron, por fin llega a la plataforma de streaming para todos los fans de Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena la 5ta temporada de “The Good Doctor” por setreaming?

La serie regresará vía streaming el próximo 25 de febrero por Amazon Prime Video, con nuevos capítulos en su catálogo, donde el Dr. Shaun Murphy está de regreso en el Hospital San José St. Bonaventure luego de una aventura en Guatemala. Tras su llegada, él y el staff se enfrentarán a unos cambios radicales en el hospital que arriesgarán no sólo la integridad de los doctores.