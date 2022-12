Crayon Shin Chan es una serie de anime japonesa más conocida como Shin Chan, que se emitió por primera vez en abril de 1992 que nos muestra la historia de vida de Shinnosuke “Shin” Nahara o Shin Chan un niño de cinco años travieso e ingenioso, serie que se basa en el manga del mismo nombre que también se publicó desde el 1992.

Actualmente la serie de anime continúa emitiendo capítulos a pesar de que el autor de la historia murió en 2009 y dejó el manga inconcluso.

Primera película en 3D ¿Cuándo se estrena la cinta?

A lo largo de los años Shin Chan ha emitido muchos capítulos, superando los 1.000, además de una gran cantidad de películas pero siempre manteniendo la esencia de la serie que era con un dibujo en 2D.

Esto podría cambiar, ya que la próxima película a estrenarse de Shin Chan dará por primera vez un salto al 3D y es que el estudio Shirogumi Inc. realizará la cinta número 31 de la serie animada totalmente en 3D y se estrenará en el verano de 2023 en Japón.

Dirigida y guionizada por Hitoshi One, la nueva cinta tendrá el título Shin Jigen! Crayon Shin-chan The Movie Chōnōryoku Dai Kessen: Tobetobe Temakizushi (New Dimension! Crayon Shin-chan the Movie Great Psychokinetic Battle: Leaping Handmade Sushi).

¿Qué se sabe de la nueva película?

Hasta el momento lo que se sabe de la nueva cinta del niño de cinco años es el nombre y el director de la película, además de solo tener una sola imagen promocional de teaser poster en el que no se ve la cara del personaje, por lo tanto no se sabe aún cuál será el acabado final.

Hay que señalar que el estudio Shirogumi Inc. es el mismo que estuvo encargado de las dos películas de Doraemon en 3D con Stand by Me Doraemon en 2014 y Stand by Me Doraemon 2 en 2020.