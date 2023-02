¿Cuándo sale You 4 en Netflix? Llega febrero y consigo la exitosa serie del streaming

Durante el año 2018, se estrenó por primera vez la serie You al sitio streaming. La producción basada en el libro You y Hidden Bodies de Caroline Kepnes, ha logrado crear una fanaticada por parte de la audiencia de Netflix y están expectantes al estreno de su cuarta entrega. Si aún no sabes cuándo es el lanzamiento de la nueva temporada, te contamos la fecha en el siguiente título.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de You en Netflix?

La serie lanzará sus nuevos capítulos el día 9 de febrero. Cabe señalar que solo se estrenará la primera parte de la cuarta entrega que contará con los primeros 5 episodios.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada cuatro de You en Netflix?

Su segunda parte se estrenará el 9 de marzo con los 5 capítulos restantes.

¿Cuál es la sinopsis de la cuarta entrega de You en Netflix?

Sara Gamble, show runner de la serie, se adelantó un poco al rodaje y habló hace unos meses sobre lo que ofrece la cuarta entrega de You. "Siento que la tercera temporada es una temporada de una gran cantidad de pérdidas y tragedias para él", contó en una entrevista con Collider. "Y lo dejamos tras haber perdido o haber sentido que tenía que dejar ir todo lo que realmente le importaba. Entonces la historia a partir de aquí de aquí será sobre cómo el protagonista recupera algo de eso o cómo encuentra algo más, porque si el Joe que conociste en la primera escena del piloto, donde suena la campana en la librería y entra la chica de los pantalones vaqueros, si entonces tenía un agujero que necesitaba llenar en su corazón, ahora tiene como 17."

"Ahora llevamos más tiempo con él, así que sabemos más sobre su bagaje personal y emocional, ¿no? Creo que hay mucho de eso por explorar", indicó Sara Gamble.

¿Cuál es el elenco de You 4 en Netflix?

El reparto de la cuarta temporada de You es la siguiente: