House of the Dragon | ¿Cuándo y a qué hora se estrena el tercer episodio en HBO y HBO Max?

House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones, estrenará durante los próximos días su tercer episodio en el canal HBO y su plataforma de streaming HBO Max y su avance adelanta que será las cosas para la Casa Targaryen se complicarán aún más.

Tras romper su propio record, el segundo capítulo llegó con nuevos problemas para la familia real, es que tras seis meses de la muerte de su esposa e hijo, y de haber elegido a Rhaenyra como su sucesora, el rey Viserys es presionado para volver a casarse.

Eso no es todo porque además llega un nuevo villano que ataca los barcos de Corlys Velaryon en Peldaños de Piedra, lo que daña las rutas comerciales de Westeros.

Desconfiando del rey, Velaryon le ofrece casarse con su hija, una niña de 12 años, pero tras ser rechazado, buscará hacer una asociación con Daemon para enfrentar la guerra en Stepping Stones, lo que desatará una guerra.

Su gran éxito en los primeros dos episodios, hizo que el streaming renovara la historia basada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin para una segunda temporada.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el tercer capítulo de House of the Dragon?

El tercer capítulo de House of the Dragon se estrenará este domingo 4 de septiembre a las 21:00 horas de Chile en HBO y HBO Max.

Revisa el horario en el resto de los países:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

Revisa el adelanto de episodio a continuación.