House of the Dragon | ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Revisa el trailer del episodio 3 de la serie

House of the Dragon, la serie del mundo de Game of Thrones, estrenó este domingo su segundo capítulo en HBO y HBO Max.

Tras un primer episodio que rompió record de sintonía y que hizo revivir a millones de fanáticos de la serie original, el segundo trajo consigo nuevos problemas para la familia Targaryan.

Tras seis meses de los hechos ocurridos en el episodio 1, en donde murió la mujer e hijo del rey Viserys, nombró a Rhaenyra como su sucesora y expulsó al príncipe Daemon Targaryan, las cosas parecen no haber mejorado para la Casa Real.

Llega una nueva amenaza de la mano de ciudades libres en Peldaños de Piedra, que se enfrentan a los soldados de Velaryon, por lo que el rey debe solucionar este problema cuanto antes.

Eso no es todo porque también enfrentará una crisis de desconfianza de Corlys Velaryon, quien para mejorar la relación le ofrecerá casarse con su hija, Lady Laena. Sin embargo, esta idea no convencerá a Viserys porque es tan solo una niña de 12 años.

Pese a ello, los súbditos intentarán persuadirlo de que debe volver a casarse para tener el esperado hijo hombre, que será el heredero por sobre Rhaenyra, solo por el hecho de ser mujer.

¿Qué ocurrirá en el tercer episodio de House of the Dragon?

El episodio 2 termina con Viserys tomando la decisión de casarse con Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey, y con quien ya ha comenzado ha tener mayor cercanía.

Además, muestra lo que será una asociación entre Corlys y Daemon para desobedecer al rey y enfrentar la guerra en los Peldaños de Piedra.

Esto porque el adelanto del próximo capítulo revela que habrá un nuevo villano llamado Crab-Feeder que ataca a los barcos en Stepping Stones, dañando las rutas comerciales de Westeros.

Corlys le dice a Daemon que si puede llevar a su ejército a la orilla y evitar que las fuerzas piratas aplasten las rutas comerciales, obtendrá el poder y la lealtad de las otras casas, y cuando eventualmente tendrá más apoyo que su hermano.

Revisa el tráiler a continuación.