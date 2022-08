House of the Dragon | Un matrimonio y una peligrosa alianza amenazan los 7 Reinos: Explicación y qué pasó en el segundo capítulo

Día de House of the Dragon, y es que este domingo se estrenó el segundo capítulo de la nueva serie de HBO y del mundo de Game of Thrones.

Y tras un primer episodio que revivió a millones de fanáticos de la primera serie, ahora los problemas continúan en el nuevo capítulo que tiene más problemas y que aquí repasamos en Redgol.

¡Atención! A continuación hay spoilers del segundo episodio de House of the Dragon. Si todavía no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo

¿Qué pasó en el segundo capítulo de House of the Dragon?

Seis meses pasaron de los hechos del primer episodio, en el que murió tanto la mujer como el hijo del rey Viserys como la expulsión de Daemon Targaryan de King's Landing.

Ahora los problemas llegan con la amenaza de las ciudades libres en Peldaños de Piedra que se ha convertido en una batalla con las tropas de los Velaryon; la presión que tiene el rey de resolver este problema y además el conflicto de desconfianza y envidia que le tiene Corlys Velaryon.

El líder de la Casa de Valyria no solo lo presiona con resolver este conflicto con piratas que matan soldados cerca de su territorio, sino con la propuesta que le hace a Viserys de casarse con su hija, Lady Laena.

Claro que la idea no le agrada mucho a Viserys, no solo por la reciente muerte de su esposa, sino por la insólita edad de Laena, de solo 12 años. Algo que no parece importarle mucho a los súbditos con tal de que el líder de la Casa Targaryan tenga una nueva opción de tener un hijo que sea el heredero por sobre Rhaenyra, quien por el hecho de ser mujer no genera consenso a pesar del liderazgo que muestra a sus 15 años.

Mientras Viserys debió enfrentar esta situación de volver a casarse no con la hija mayor de los Velaryon, Daemon Targaryan sigue complicando las relaciones con el reino y roba un huevo de dragón, justo el que Rhaenyra eligió para colocar en la cuna de su fallecido hermano.

Esto hace que la Mano del Rey junto al nuevo Comandante de la Guardia Real, Sir Criston Cole, vayan hasta Daemon para enfrentarlo. Sin mucho éxito, Rhaenyra llegó en su dragón a amenazar a su tío y a intimidarlo.

Finalmente el capítulo tiene dos puntos que de seguro darán de que hablar en el resto de la temporada. El primero es que Viserys decide, luego de conversar con su hija y llegar a que es la mejor opción volver a casarse y tener un plan b de heredero, volver a casarse.

Pero no elige a la pequeña Laena Velaryon, sino que a la hija de la Mano del Rey, Alicent Hightower, de también corta edad. Y es que la única hija de Otto Hightower ha sido impulsada por su padre estos meses de acercarse al rey y ser casi vendida como un objeto para el propio plan del consejero.

Es así como Alicent, quien en los próximos episodios será interpretada por la actriz Olivia Cooke, será la nueva esposa del Rey Viserys, sorprendiendo a su amiga Rhaenyra y algo que no le gustó nada a Sir Corlys Velaryon.

Pero el capítulo termina con un nuevo conflicto que se avecina, ya que Corlys decide recurrir a Daemon para desobedecer al rey y enfrentar una guerra en los Peldaños de Piedra.

En los próximos capítulos veremos cómo funciona esta alianza entre Daemon y los Velaryon y la reacción de Rhaenyra al tener a su mejor amiga, Alicent, como la nueva esposa del rey. El tercer episodio de House of the Dragon se estrena el próximo domingo 4 de septiembre a las 21:00 horas de Chile.