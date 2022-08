House of the Dragon | ¿Cuántos capítulos tendrá la serie en total y cuándo se estrena el tercer episodio?

Un éxito total ha sido House of the Dragon, serie precuela de Game of Thrones y que llegó hace una semana a HBO y HBO Max con nuevas historias del mundo de Westeros, casi 200 años antes de los hechos de su "predecesora".

Este domingo 28 de agosto se estrenó el segundo episodio, lo que ha traido emociones y grandes momentos para los fanáticos de la ficción de la Edad Media, y que ha hecho olvidar a varios que quedaron molestos con el final de GOT.

Protagonizada por Milly Alcock y Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon Targaryen y Paddy Considine como el Rey Viserys I, la producción creada también en base a las historias de George R.R. Martin tiene como foco principal la familia Targaryen y su historia en el Trono de los Siete Reinos y extraida del libro Fuego y Sangre.

¿Cuántos capítulos tendrá en total House of the Dragon?

House of the Dragon tendrá en su primera temporada 10 capítulos en total, estrenándose uno nuevo cada semana en HBO Max y en TV por HBO.

Recordar que ya está confimada una segunda temporada de la serie de ficción.

¿Cuándo sale un nuevo capítulo de House of the Dragon?

House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, estrenará el tercer capítulo de la primera temporada el próximo domingo 4 de septiembre a las 21:00 horas de Chile.