House of the Dragon | ¿A qué hora se estrena el segundo capítulo de la serie de HBO en Latinoamérica?

House of The Dragon finalmente debutó en pantalla convirtiéndose en el estreno más visto por la cadena HBO y el streaming HBO Max. Debido a esto, la precuela de Game of Thrones fue renovada para una segunda temporada a pocos días del lanzamiento de su primer capítulo.

La serie original llegó a la pantalla el año 2011 con Sean Bean, Nikolaj Coster-Waldau, Emilia Clarke, Lena Headey, Kit Harington y Richard Madden en los roles principales, historia que culminó su exitosa emisión el 19 de mayo de 2019.

House of the Dragon, al igual que su predecesora, está basada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y seguirá a los ancestros de Daenerys mientras la Casa Targaryen comienza su caída histórica.

Emma D'Arcy (Truth Seekers) y Matt Smith (The Crown) protagonizan la precuela, en donde interpretarán los roles de la princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen.

Otros miembros del elenco incluye a Paddy Considine como King Viserys, Sonoya Mizuno como Mysaria, Fabien Frankel como Ser Criston Cole y Eve Best como Princess Rhaenys Velaryon.

¿A qué hora se estrena el segundo capítulo de House of the Dragon en HBO Max?

El segundo capítulo de la serie llegará a la pantalla el domingo 28 de agosto. Revisa el horario por país a continuación.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

España: 03:00 AM (Lunes 29 de agosto)