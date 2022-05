¡Star Wars: Andor ya tiene fecha de estreno en Disney Plus! Revisa cuándo sale la nueva serie y cuántos capítulos tendrá

Disney Plus y Star Wars revelaron hoy el primer tráiler de Andor, la nueva serie precuela de Rogue One. Eso no es todo porque además, se dio a conocer la fecha de estreno del nuevo programa en el streaming.

La nueva producción explorará una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars, centrándose en el viaje de Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, para descubrir la diferencia que puede marcar.

La historia abordará la creciente rebelión contra el Imperio y cómo las personas y los planetas se involucraron en una era llena de peligro. Cassian se embarcará en una misión que lo convertirá en un héroe rebelde.

Además de Luna, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough y Kyle Soller serán parte del elenco.

Revisa el tráiler

¿Cuándo se estrena Star Wars: Andor y cuántos episodios tendrá?

Star Wars: Andor, que tendrá un total de 12 episodios en su primera temporada, se estrenará el próximo 31 de agosto de 2022 en el servicio de streaming Disney+.