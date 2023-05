Finalmente, y tras una larga espera por parte de los fans de Marvel, se reveló la fecha en que Echo y la segunda temporada de la serie protagonizada por Tom Hiddleston llegarán a la plataforma de Disney Plus.

La filmación de Loki terminó en octubre de 2022, sumado a que la escena post créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania entregaron un primer vistazo al esperado regreso del hermano de Thor, aumentó la emoción de los seguidores del UCM por reencontrarse con el personaje. Mientras que Echo cuenta la historia de origen de Maya López, también conocida como "Echo, personaje que vimos con anterioridad en Hawkeye.

¿Cuándo se estrena Loki y Echo en Disney Plus?

La temporada 2 de Loki se estrenará el viernes 6 de octubre, mientras que el spin-off de Hawkeye, Echo, debutará el miércoles 29 de noviembre, esta será la primera producción de Marvel en Disney+ que estrenará inmediatamente todos sus capítulos.

¿Qué se sabe de las series?

La temporada 2 de Loki comenzará después de los eventos del final del primer ciclo, en la que Sylvie (Sophia Di Martino) envió al universo al caos al apuñalar a Kang el Conquistador/He Who Remains (Jonathan Majors), la variante de Kang que creó la TVA para proteger la Línea de Tiempo Sagrada.

Debido a esto, Loki (Tom Hiddleston) fue transportado a la sede de TVA de una línea de tiempo alternativa en la que él y Sylvie nunca se unieron.

Todo el elenco de la temporada 1 de Loki regresará, incluidos Owen Wilson (Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15) y Tara Strong (Miss Minutes).

Además, Ke Huy Quan ( ganador del oscar por Everything Everywhere All at Once) y Rafael Casal (Blindspotting) desempeñarán nuevos roles en la temporada 2.

Por otra parte, Echo cuenta la historia de origen de Maya López, también conocida como "Echo", interpretada nuevamente por Alaqua Cox, a quienes los fans vieron por primera vez en la serie Hawkeye. En la serie en solitario, Maya debe “enfrentar su pasado, reconectarse con sus raíces nativas americanas y aceptar el significado de familia y comunidad si alguna vez espera seguir adelante”.

El elenco confirmado también incluye a Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene y Zahn McClarnon.