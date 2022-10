Si eres fan del Terror y suscriptor de Amazon Prime video, te traemos una buena noticia, ya que se estrenará La hora del Diablo, en el streaming mencionado.

The Devil’s Hour es una serie thriller que sigue la historia del hijo de Lucy Chambers de ocho años que no tiene ninguna emoción y es bastante retraído. Su madre habla incluso con sillas vacías. Su casa está encantada por los ecos de una vida que no es la suya. Ahora, cuando su nombre está inexplicablemente conectado a una serie de brutales asesinatos en el lugar donde viven, las respuestas que la han evadido todos estos años finalmente se enfocarán.

Lucy Chambers tiene un problema, se despierta cada noche exactamente a las 3:33 a.m en medio de la llamada hora del diablo. Cuando su nombre se conecta con una serie de brutales asesinatos en el lugar donde viven, las respuestas que la han evadido todos estos años finalmente se enfocarán.

Te animas a ver esta historia de terror? Aquí te dejamos el trailer de esta nueva entrega de Amazon Prime Video.

¿Cuándo se estrena La hora del Diablo?

La serie estará disponible en el streaming el 28 de octubre