Paramore anunció su regreso a Latinoamérica. La banda se presentará en Chile el domingo 5 de marzo de 2023 en el Movistar Arena.

Revisa a continuación desde cuándo podrás comprar los tickets.



¿Cuándo y a qué hora es la venta de entradas del concierto de Paramore?

La venta de entradas para el concierto de Paramore en Chile se realizará este viernes 7 de octubre en puntoticket.cl, a partir de las 12:00 horas.

Como es costumbre con artistas de esta envergadura, es probable que haya mucha demanda de entradas, por lo tanto es recomendable conectarse unos minutos antes del mediodía y esperar a que el sistema indique un número al azar en la fila virtual para comprar las entradas.



¿Cuál es el precio de los tickets?

Todavía no se da a conocer el precio de las entradas, pero se espera que Bizarro -la productora a cargo- los informe durante esta jornada.



¿Cómo será el concierto?

Paramore regresa a Chile después de casi 10 años sin pisar territorio nacional. No hay muchos detalles sobre cómo será el show, pero sin duda Hayley Williams, Zac Farro y Taylor York presentarán su nuevo álbum This Is Why, cuyo primer sencillo ya está disponible.