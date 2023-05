El cantante puertorriqueño Justin Quiles lanzó hace unos meses su nuevo sencillo “Whiskey y Coco” junto a Myke Towers y Ozuna, además de la esperada colaboración junto a Natti Natasha y Omar Courtz titulada “En Bajita”. Ahora el artista se presentará en Chile para cantar estas y muchas más canciones ante sus fanáticos y fanáticas.

Los encargados de entregar la información sobre la vista del intérprete de “Jeans” fue la productora La Oreja, a través de su cuenta de Instagram comentaron los detalles sobre su visita a la Capital luego de su presentación en el Lollapalooza del año pasado. A continuación en RedCarpet te compartimos cuándo es el concierto del puertorriqueño y qué día es la venta de entradas.

¿Cuándo es el concierto de Justin Quiles?

El concierto de J Quiles está programado para el domingo 3 de septiembre en el Movistar Arena.

¿Qué día comienza la venta de entradas para el show de Justin Quiles?

En cuánto a la venta de entradas estarán disponibles desde este viernes 5 de mayo a las 12:00 horas a través del sistema PuntoTicket. Los precios de las entradas aún no son revelados pero próximamente se conocerán los valores.

¿Justin Quiles compuso Saoko de Rosalía?

Además de ser cantante el puertorriqueño Justin Quiles también es compositor y ha escrito famosas canciones como “Bichota” de Karol G, “Dónde están las nenas” de Natti Natasha y muchas otras de artistas reconocidos como Don Omar y J Balvin.

Y este miércoles en una radio de Madrid llamada Europa FM, señaló en el programa “Cuerpos Especiales” que fue parte de la creación de la canción “Saoko” de Rosalía "Lo escribí con Rosalía, mi pasión es entregar el talento a los demás. No quiero dejar de componer, escribir es mi pasión, si me quitan lo de componer me matan. A ella le gusta lo que hago y confía en mí, me deja ser libre en lo que quiero hacer, casi siempre les gusta". Y no sólo eso sino que también ganó un Grammy por la canción mencionando que era el primero de su carrera.