¡Atención fanáticos de la música electrónica! Este 2022 tendremos a 50 artistas internacionales y 23 nacionales en el festival Creamfields Chile.

Los artistas internacionales que se presentaran son los siguientes:

Bizarrap, Charlotte de Witte, Dj Snake, Fat Boy Slim, Gorgon City, Jamie Jones, MK, Steve Aoki, Acraze, Alok, Archie Hamilton, Chris Lorenzo, Cloone, Coone, David Aquillace, Dilon francis, Dom Dolla, Dombresky, Dubfire, Green velvet, Nora en Pure, Paco Osuna, Sub Zero Project, Sunnery Ryan x James marciano, Valentino Khan, Biscits, Bruno Martini, Chemical surf, Curbi, Fideles, Franky Wah, Gunz for hire, Habstrakt, Hannah Wants, Igor Marijuan, Inn Drive, Keltek, Kream, Mandy, Martin Horger.

Los artistas nacionales serán los siguientes:

Akial, Alessandra, Amalia balbotin, Blame Noise, Calayuta, Anidemente, Dominique Tijoux, Forero, Hedo, Inguerzon, Innobass, Jordan Ferrer, KVN, Marciano, Mauricio Hernandez, Melania Wonder, Milo Milo, Ohmygi, paralelo 86, Rod Valdez, Stormerz, Tweeter, Vivanco.

La productora informó que el festival se dividirá en dos días ambientadas

El día sábado será para disfrutar de la "magia del festival", donde se presentarán los artistas más conocidos de cada género.

El domingo en cambio, cada estilo tendrá representantes menos conocidos y la tarde estará protagonizada por movimientos underground.

En el evento habrán 4 escenarios con diferentes temáticas. El Main Stage agrupará a los mejor del festival y artistas más reconocidos.

Por otra parte, Cream Arena será el espacio techno, Groove Stage tendrá un ambiente tech house y el Alternative Stage traerá lo mejor del bass music y el hardstyle.

¿Cuándo es Creamfields Chile y cuánto salen las entradas?

El Festival, se realizará en Espacio Riesco - Huechuraba, el Sábado 5 de noviembre a las 13:00 horas y el domingo 6 de noviembre a las 12:00 horas.

Las entradas se pueden comprar por puntoticket.com y tienen los siguientes valores:

VIP DECK WEEKEND

$ 315.000

HOSPITALITY DELUXE WEEKEND

$ 256.500

HOSPITALITY WEEKEND

$ 166.500

GENERAL WEEKEND

$ 96.750