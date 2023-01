DC Studios se prepará para sus nuevos lanzamientos este 2023, y los codirectores James Gunn y Peter Safran anunciaron los primeros 10 títulos de cine y serie que buscarán reiniciar el Universo DC. Los proyectos abarcan toda la gama, como los títulos basados en héroes destacados de DC, incluyendo Superman: Legacy escrita por Gunn. Revisa a continuación las series de DC anunciadas para este año.

¿Cuáles son las 5 nuevas series anunciadas por James Gunn?

Creature Commandos

Serie animada para HBO Max, los personajes se lanzaron por primera vez en 1980. La premisa presenta al monstruo de Frankenstein formando equipo con un hombre lobo, un vampiro y una gorgona para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No parece que la versión de Gunn adopte el mismo enfoque: Weasel, uno de los personajes de la película de Gunn de 2021 “The Suicide Squad”, es uno de los Commandos, junto con el padre de Rick Flag, Rick Flag Sr.

Waller

Esta serie será producida por Jeremy Carver, quién creó la serie de DC “Doom Patro” que fue cancelada recientemente por HBO Max. Esta serie cuenta la historia de Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, que se une a los miembros del team Peacmaker.

Lantherns

Es la historia de un par de linternas verdes, John Stewart y Hal Jordan. (el piloto de pruebas interpretado por primera vez en la pantalla por Ryan Reynolds en “Green Lantern” de 2011) y John Stewart (un ex-marine y uno de los miembros de DC primeros superhéroes negros), que investigan un misterio que, según Safran, “desempeña un papel muy importante que nos lleva a la historia principal que estamos contando en nuestras películas y televisión”.

Este proyecto es independiente de una serie de Green Lantern que estaba desarrollando Greg Berlanti para HBO Max, que ahora ya no avanza.

Paradise Lost

Esta historia tipo “Game of Thrones” está ambientada en la isla Themyscira, el lugar de nacimiento de Wonder Woman. Los creadores dicen que realmente se trata de la intriga política detrás de una sociedad de todas las mujeres. El provocativo título recuerda la serie de cómics “Paradise Island Lost” escrita por Phil Jimenez y George Pérez, que siguió a una guerra civil en Themyscira; sin embargo, esa carrera involucró directamente a Wonder Woman.

Booster Gold (Refuerzo de Oro).

El personaje de la serie también conocido como Mike Carter, es un favorito de los fanáticos entre los lectores devotos de DC. En el siglo 25, Mike es una ex estrella de fútbol en desgracia que usa una máquina del tiempo que se exhibe en el Museo Espacial de Metrópolis para convertirse en superhéroe para que la gente lo ame.